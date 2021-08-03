Кулеба пообіцяв допомогу Албанії та Греції в пожежах
Серед постраждалих в пожежах в Албанії і Греції немає українців. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - заявив Кулеба.
Глава МЗС також стурбований ситуацією У Греції.
"Доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу", - написав міністр.