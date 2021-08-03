Кулеба пообіцяв допомогу Албанії та Греції в пожежах

Серед постраждалих в пожежах в Албанії і Греції немає українців. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу" , - заявив Кулеба.

Глава МЗС також стурбований ситуацією У Греції.