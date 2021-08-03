Соратнику нардепа Киви висунули нові підозри
Харків'янину інкримінують хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це сказав керівник пресслужби обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні співробітники СБУ знешкодили проросійську організацію, члени якої намагалися загострити суспільно-політичну ситуацію в регіоні та нападали на ідеологічних опонентів.
Курував затриманих один з парламентаріїв. Пізніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа підтвердив, що мова йде про нього і організацію "Патріоти - За життя", а підозру пред'явлено її лідеру Олегу Ширяєву.
У пресслужбі обласної прокуратури ім'я фігуранта не назвали, однак повідомили, що він вже знаходиться під вартою в рамках розслідування іншого кримінального провадження (Ширяєв заарештований до 9 вересня по справі про масові заворушення, хуліганство та знищення майна правоохоронця).
Тепер ексглаві "Східного корпусу" додатково закидають тяжкі тілесні ушкодження, які він разом з подільниками завдав чоловікові в березні минулого року. Найімовірніше, мова йде про побиття біля Riva Park Shale на Полтавському шляху. Тоді в мережу потрапило відео, на якому невідомого чоловіка спочатку б'ють, а після б'ють ножем в область сідниць. При цьому за кадром звучить голос, схожий на голос Ширяєва.