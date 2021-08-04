Мігранти поскаржилися на литовських прикордонників за побої: відео
Литовські прикордонники вночі затримали десятки незаконних мігрантів, які проникли в країну з Білорусі, і повернули назад. Деякі з них поскаржилися на "жорстокі побиття", повідомляє Обозреватель.
Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс уточнив в коментарі LRT RADIO, що спроби прорватися поза пунктами пропуску були зафіксовані в трьох районах. Водночас білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" опублікував кадри, на яких мігранти заявляють, що литовські прикордонники їх нібито били.
За словами повернутих іноземців, проти них використовували електрошокери і кийки, а також відібрали телефони і гроші. Також у одного нібито є підозра на перелом.
Абрамавічюс пояснив, що прикордонники можуть застосовувати силу до нелегальних мігрантів, якщо ті поводяться агресивно.
Напередодні міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ, який дозволяє прикордонникам діяти жорстко в разі незаконного перетину кордону. Рішення було ухвалено на тлі різкого напливу мігрантів не тільки з Литви, а також з Іраку і інших близькосхідних країн.
Водночас Литва може оголосити надзвичайний стан. Для цього на наступному тижні скликають позачергову сесію парламенту, пише Delfi.
Також агентство Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex опублікувало відео та заявило, що група нелегальних мігрантів прибула до литовського кордону в супроводі білоруських прикордонників.