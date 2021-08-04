Мігранти поскаржилися на литовських прикордонників за побої: відео

Литовські прикордонники вночі затримали десятки незаконних мігрантів, які проникли в країну з Білорусі, і повернули назад. Деякі з них поскаржилися на "жорстокі побиття", повідомляє Обозреватель.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс уточнив в коментарі LRT RADIO, що спроби прорватися поза пунктами пропуску були зафіксовані в трьох районах. Водночас білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" опублікував кадри, на яких мігранти заявляють, що литовські прикордонники їх нібито били.

Затримання мігрантів литовськими прикордонниками. Джерело: DW

За словами повернутих іноземців, проти них використовували електрошокери і кийки, а також відібрали телефони і гроші. Також у одного нібито є підозра на перелом.

Деякі з мігрантів заявили, що їх нібито побили. Джерело: кадр відео

Абрамавічюс пояснив, що прикордонники можуть застосовувати силу до нелегальних мігрантів, якщо ті поводяться агресивно.

Нелегальні мігранти заявили про побиття литовськими прикордонниками. Джерело: кадр відео

Напередодні міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ, який дозволяє прикордонникам діяти жорстко в разі незаконного перетину кордону. Рішення було ухвалено на тлі різкого напливу мігрантів не тільки з Литви, а також з Іраку і інших близькосхідних країн.

Водночас Литва може оголосити надзвичайний стан. Для цього на наступному тижні скликають позачергову сесію парламенту, пише Delfi.

Також агентство Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex опублікувало відео та заявило, що група нелегальних мігрантів прибула до литовського кордону в супроводі білоруських прикордонників.