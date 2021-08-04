У Литві серед нелегалів з Білорусі виявили росіян
Громадяни Росії серед нелегальних мігрантів з Іраку намагалися незаконно проникнути в Литву з території Білорусі. Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати", - сказав дипломат.
Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили в Литву через Білорусь.