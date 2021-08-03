У Литві серед нелегалів виявили росіян

Громадяни Росії серед нелегальних мігрантів з Іраку намагалися незаконно проникнути в Литву з території Білорусі. Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати" , - сказав дипломат.

Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили в Литву через Білорусь.