У Китаї пояснили атаки на власні компанії

Відомий інвестор, мільярдер, засновник інвесткомпанії Bridgewater Associates Рей Даліо пояснив атаку влади Китаю на власні компанії, що продовжується декілька останніх місяців, повідомляє Лента.Ру.

Його слова наводить CNBC. На думку Даліо, дії Пекіна не мають на меті придушити розвиток деяких секторів національної економіки, в першу чергу високих технологій і освіти, а спрямовані на зниження рівня нерівності в країні.

При цьому Даліо підкреслює, що не вважає прийняті китайським урядом заходи антикапіталістичними. Багато іноземних інвесторів, які передумали вкладатися в китайські компанії, що виходять на західні біржі, невірно оцінюють ситуацію в країні та «упускають те, що відбувається в ній насправді».

Коментарі Даліо прозвучали на тлі заходів, які Китай вживає щодо чергової своєї компанії - агрегатора таксі Didi, який провів IPO на Нью-Йоркській біржі. Пекін почав перейматися можливим витоком персональних даних пасажирів і водіїв і пригрозив компанії великими штрафами і тимчасовою забороною на роботу. У відповідь Didi оголосила про рішення провести процедуру делістингу і добровільно піти з американської біржі.