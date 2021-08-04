Борги населення США побили багаторічний рекорд

Закредитованість населення США в другому кварталі 2021 року зростала найшвидшими за вісім років темпами - вона збільшилася на 2,1 відсотка, а загальний обсяг зобов'язань громадян наблизився до 15 трильйонів доларів. Про це свідчать підрахунки Федерального резервного банку Нью-Йорка, повідомляє "Лента.ру".

У порівнянні з першим кварталом заборгованість стала більше на 313 мільярдів, також побивши багаторічний рекорд зростання в грошовому вираженні - попередній був зафіксований в 2007 році, відзначається в звіті. Найзначніший внесок у збільшення обсягу боргів внесла іпотека. Сума таких кредитів зросла на 282 мільярди і досягла 10,44 трильйона доларів до кінця червня. За чотири останні квартали обсяги виданих іпотечних позик досягли максимального рівня за всю історію - близько 4,6 трильйона доларів, що пов'язано з низькими ставками кредитування.

Борги американців по кредитних картах виросли на 17 мільярдів після того, як в першому кварталі впали на 49 мільярдів. Але рівень цих зобов'язань як і раніше на 140 мільярдів нижче того, що фіксувався в кінці 2019 року. Автокредити виросли на 33 мільярди, кредити на освіту знизилися на 14 мільярдів. В цілому, кредитування, не пов'язане з покупкою житла, зросло на 44 мільярди.

При цьому рівень прострочених кредитів залишився досить низьким, що пов'язано із заходами підтримки позичальників, введеними в пандемію. До кінця червня він становив 2,7 відсотка, що на два відсотки нижче, ніж в четвертому кварталі 2019 року, до початку коронавірусної кризи.