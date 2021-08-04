Стало відомо про напади гніву Ілона Маска
Засновник Tesla Ілон Маск часто зривав злість на співробітниках компанії, повідомляє "Лента.ру".
Про кілька таких випадків йдеться в книзі журналіста The Wall Street Journal Тіма Хіггінса, присвяченій Tesla.
Нападам гніву Маска піддавалися співробітники на різних посадах - від робітників з погодинною оплатою до керівників. Іноді злість начальника була безпричинної, пише журналіст. Перед щотижневими засіданнями вищого керівництва його представники жартували про те, кого Маск буде «пожирати» в цей раз.
Співробітники Tesla розповіли Хіггінсу, що перед презентацією седана Model 3 Маск особливо нервував, оскільки від цього автомобіля могла залежати доля компанії. Приблизно в цей час зриви засновника Tesla стали більш непередбачуваними, а співробітників критикували не за зачиненими дверима, а публічно. Під час одного з таких випадків інженер компанії звільнився на місці.
Одного разу на зустрічі Маску запропонували відмовитися від прямих продажів Tesla клієнтам і почати реалізовувати автомобілі через дилерів. У відповідь Маск, давній противник дилерських центрів, відповів, що планує витратити мільярд доларів на скасування закону про дилерські франшизи в США. Потім бізнесмен різко вийшов з кабінету, зачинив за собою двері і велів
«прибрати цього хлопця звідси».