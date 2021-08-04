Стало відомо про напади гніву Ілона Маска

Стало відомо про напади гніву Ілона Маска

Засновник Tesla Ілон Маск часто зривав злість на співробітниках компанії, повідомляє "Лента.ру".

Про кілька таких випадків йдеться в книзі журналіста The Wall Street Journal Тіма Хіггінса, присвяченій Tesla.

Нападам гніву Маска піддавалися співробітники на різних посадах - від робітників з погодинною оплатою до керівників. Іноді злість начальника була безпричинної, пише журналіст. Перед щотижневими засіданнями вищого керівництва його представники жартували про те, кого Маск буде «пожирати» в цей раз.

Співробітники Tesla розповіли Хіггінсу, що перед презентацією седана Model 3 Маск особливо нервував, оскільки від цього автомобіля могла залежати доля компанії. Приблизно в цей час зриви засновника Tesla стали більш непередбачуваними, а співробітників критикували не за зачиненими дверима, а публічно. Під час одного з таких випадків інженер компанії звільнився на місці.

Одного разу на зустрічі Маску запропонували відмовитися від прямих продажів Tesla клієнтам і почати реалізовувати автомобілі через дилерів. У відповідь Маск, давній противник дилерських центрів, відповів, що планує витратити мільярд доларів на скасування закону про дилерські франшизи в США. Потім бізнесмен різко вийшов з кабінету, зачинив за собою двері і велів «прибрати цього хлопця звідси».

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