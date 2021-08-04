Стало відомо про напади гніву Ілона Маска

Засновник Tesla Ілон Маск часто зривав злість на співробітниках компанії, повідомляє "Лента.ру".

Про кілька таких випадків йдеться в книзі журналіста The Wall Street Journal Тіма Хіггінса, присвяченій Tesla.

Нападам гніву Маска піддавалися співробітники на різних посадах - від робітників з погодинною оплатою до керівників. Іноді злість начальника була безпричинної, пише журналіст. Перед щотижневими засіданнями вищого керівництва його представники жартували про те, кого Маск буде «пожирати» в цей раз.

Співробітники Tesla розповіли Хіггінсу, що перед презентацією седана Model 3 Маск особливо нервував, оскільки від цього автомобіля могла залежати доля компанії. Приблизно в цей час зриви засновника Tesla стали більш непередбачуваними, а співробітників критикували не за зачиненими дверима, а публічно. Під час одного з таких випадків інженер компанії звільнився на місці.