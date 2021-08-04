"Газпром" зупинив закачування газу в сховища Європи

"Газпром" фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався минулої суботи і завершився за підсумками понеділка, повідомляє Інтерфакс.

Як свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe, за газову добу від 2 серпня сума операцій закачування і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть трохи пішла в мінус.

Зупинено закачування в сховища Бергермеєр в Нідерландах і Реден в Німеччині, почався відбір з ПСГ Хайдах в Австрії. Триває закачування в ПСГ Катаріна і Йемгум в ФРН.

Також скорочено постачання газу по газопроводу "Ямал-Європа" (він проходить через Білорусію і Польщу в ФРН). Якщо до минулої п'ятниці по ньому прокачувати 84 млн кубометрів (на вході в Німеччину), то у вівторок потік падає нижче 50 млн кубометрів.

Після холодної зими і рекордного відбору газу з російських ПСГ (майже 61 млрд кубометрів) "Газпрому" належить закачати такий же обсяг газу в сховища. Вони спустошені повсюдно, в тому числі в Європі, але заповнення російських майданчиків для компанії - безумовний пріоритет.