У Києві пройдуть навчання з тероборони
У Києві проведуть навчання з територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів. Навчання пройдуть з 7 по 13 серпня. Про це йдеться в дорученні заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, повідомляє Дзеркало тижня.
"Рішенням тимчасово виконуючого обов'язки Головнокомандувача Збройних Сил України від 08.07.2021 № 304/1925 в період з 07 по 13 серпня 2021 заплановано проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Києва щодо залучення їх до практичних дій з оборони столиці", - йдеться в дорученні.
Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких навчальних місцях:
- навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань з оборони Києва (вул. Велика окружна навпаки ЖК "Міністерський");
- навчальне місце № 2 - підтримання правопорядку і безпеки в Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом'янської РДА);
- навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об'єктів і комунікацій Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 - охорона і забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом'янської РДА);
- навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (малий зал Голосіївської РДА);
- навчальне місце № 6 - розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської РДА та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони Києва (спортивний зал Солом'янської РДА).