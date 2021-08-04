У Києві пройдуть навчання з тероборони

У Києві проведуть навчання з територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів. Навчання пройдуть з 7 по 13 серпня. Про це йдеться в дорученні заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, повідомляє Дзеркало тижня.

"Рішенням тимчасово виконуючого обов'язки Головнокомандувача Збройних Сил України від 08.07.2021 № 304/1925 в період з 07 по 13 серпня 2021 заплановано проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Києва щодо залучення їх до практичних дій з оборони столиці" , - йдеться в дорученні.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких навчальних місцях: