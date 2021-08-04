Пенсії перерахують: хто отримає на 800 грн більше

В Україні з 1 грудня 2021 року мінімальну пенсію збільшать з 1854 до 1934 грн. У результаті, максимальна виплата збільшиться на 800 грн: до 19 340 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає із затвердженого бюджету України на 2021 рік. Таку пенсію можуть одержувати тільки ті українці, середня зарплата яких за наявності 35 років стажу була майже в сім разів вища за середню зарплату.

Наразі середня зарплата, яку враховує Пенсійний фонд, становить близько 12,3 тис. грн. Йдеться про ту цифру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок. Реальна ж середня зарплата вже досягла понад 14 тис. грн.

Відзначимо, в Україні за законом усі, крім суддів, не можуть отримувати пенсію вище 10 мінімальних. Таке обмеження з одного боку дозволяє заощадити Пенсійному фонду, а з іншого – обмежує права українців. Є обмеження і на максимальну суму зарплати, з якої сплачується внесок на пенсії – 90 тис. грн. Тобто якщо зарплата становить 100 тис. грн, то заплатити внесок потрібно буде тільки з 90 тис.

Відзначимо, середній розмір пенсії в липні 2021-го збільшився до 3,7 тис. грн. При цьому в Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області всього 2,9 тис. грн.