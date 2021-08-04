Встановлено особу втратив документи про есмінці біля Криму

Співробітником міноборони Великобританії, який забув на зупинці громадського транспорту секретні документи про прохід британського есмінця Defender поблизу берегів Криму, виявився 51-річний Ангус Лепслі. Такі дані оприлюднила у вівторок, 3 серпня, газета The Times, повідомляє Кореспондент.

Як повідомляється, Лепслі довгий час працював в британському міністерстві закордонних справ, а на посаду в міноборони був призначений тимчасово.

Після інциденту з втратою документів і подальшої перевірки чиновник повернувся до своїх обов'язків в МЗС. Однак тепер йому, уточнили в газеті, обмежили доступ до держтаємниці. Водночас багато колег Лепслі в оборонному відомстві здивовані тим, що йому вдалося зберегти роботу в уряді після того, що сталося.

За інформацією журналістів, Ангус Лепслі є співробітником МЗС з 1999 року. У 2017-2019 роках він відповідав за оборону, міжнародну безпеку і країни Південно-Східної Європи в цьому відомстві. У міноборони ж чиновник займав посаду начальника управління, який відповідає за відносини з НАТО і політику безпеки в євроатлантичному регіоні.

Як пише газета, Лепслі перебував в черзі на призначення на посаду постійного представника Великобританії при НАТО. Однак після інциденту з втратою документів його шанси на просування по службі знизилися.