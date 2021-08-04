Встановлено особу втратив документи про есмінці біля Криму

Встановлено особу втратив документи про есмінці біля Криму

Співробітником міноборони Великобританії, який забув на зупинці громадського транспорту секретні документи про прохід британського есмінця Defender поблизу берегів Криму, виявився 51-річний Ангус Лепслі. Такі дані оприлюднила у вівторок, 3 серпня, газета The Times, повідомляє Кореспондент.

Як повідомляється, Лепслі довгий час працював в британському міністерстві закордонних справ, а на посаду в міноборони був призначений тимчасово.

Після інциденту з втратою документів і подальшої перевірки чиновник повернувся до своїх обов'язків в МЗС. Однак тепер йому, уточнили в газеті, обмежили доступ до держтаємниці. Водночас багато колег Лепслі в оборонному відомстві здивовані тим, що йому вдалося зберегти роботу в уряді після того, що сталося.

За інформацією журналістів, Ангус Лепслі є співробітником МЗС з 1999 року. У 2017-2019 роках він відповідав за оборону, міжнародну безпеку і країни Південно-Східної Європи в цьому відомстві. У міноборони ж чиновник займав посаду начальника управління, який відповідає за відносини з НАТО і політику безпеки в євроатлантичному регіоні.

Як пише газета, Лепслі перебував в черзі на призначення на посаду постійного представника Великобританії при НАТО. Однак після інциденту з втратою документів його шанси на просування по службі знизилися.

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