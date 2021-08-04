Відвідування замків України традиційно входить до багатьох популярних екскурсійних програм під час мандрівок країною. Все більше туристів цікавляться історією, відкриваючи для себе унікальні пам'ятки замкової архітектури, повідомляє РБК-Украина.

За часи незалежності все більше палаців і оборонних споруд стали "туристичними магнітами" в регіонах. Багато з них вдалося зберегти від руйнації та відновити. Чимало таких локацій отримали державне фінансування, що дає надію зробити їх "візитівками" України на рівні з відомими історичними спорудами Європи та світу.

Втім, безліч колись величних замків та фортифікаційних споруд все ж гостро потребують порятунку, роками залишаються у занепаді й щороку стрімко руйнуються.

Краса та руїни: як змінилися найбільш знакові замки України за роки незалежності

﻿Низку із них вдалося врятувати, а багато унікальних пам'яток все ж гостро потребують реставрації.

Фото: Де знаходяться найцікавіші замки України (інфографіка РБК-Україна)

Камянець-Подільська фортеця, Хмельницька область

Фото: Кам'янець-Подільський замок (колаж РБК-Україна)

Незважаючи на постійні реставраційні роботи у фортеці, у 2010 році найдревніші військові споруди XV-XVI століть були під загрозою руйнування і обвалу у Смотрицький каньйон, башти з дерев'яними перекриттями були в аварійному стані.

У 2011-му від дощів зруйнувалася одна з веж Старої фортеці. У 2018 році обвалилася частина муру, який розібрали і відбудували по-новому. Музей постійно проводить поточні ремонти і, як запевняють профільні фахівці, критично аварійних ділянок на території фортеці немає.

Замок графів Шенборнів у селі Чинадієво на Закарпатті

Побудований наприкінці 19 століття як мисливська резиденція. З'явився маєток з дерев'яного мисливського будинку в урочищі Берегвар у володіннях австрійських аристократів, а потім розрісся до замку в стилі неоромантики.

Фото: Замок Шенборнів (колаж РБК-Україна)

У 1946 році з приходом радянскої влади змінився і власник палацу. В 1946 році там відрили перший клімато-бальнеологічний санаторій Закарпаття "Карпати". Навколо палацу – дендрарій на 20 гектарах з рідкісними рослинами. В 2006 році санаторій підписав зобов'язання зберігати замок в належному стані. Втім, особливої реставрації не відбувалося.

Нещодавня інспекція показала: палац потребує ремонту даху і сходів, реконструкції дерев'яних вікон. Це котуватиме не менше 40 млн гривень. У 2022 році споруду будуть подавати на включення до програми "Велика реставрація".

Невицький замок в Ужгородському районі на Закарпатті

Одна із найдавніших споруд всього регіону. Його руїни почали відновлювати у 2019 році. Замок був побудований у формі вежі-донжона ще у 13 столітті. У 1241 році був зруйнований ордами монголо-татар, але у другій половині 13 століття був відновлений. Багато разів замок переходив у володіння угорських князів, а зруйнований був у 1644 році. Відтоді його не відбудовували.

Фото: Невицький замок (колаж РБК-Україна)

Однак пару років тому в замку почали реставрацію за кошти ЄС – даху, веж, укріплення стін. На території замку встановили модульні офіси та санітарний блок, відеонагляд, нічну підсвітку та лавки. Під час досліджень виявили таємний підвал з артефактами – наконечниками стріли, кахлями та свідчення того, що певні реставраційні роботи велись і у 20 столітті.

Золочівський замок на Львівщині

Замкову споруду звели за наказом Якуба Собеського (батька майбутнього короля Польщі Яна Собеського) 1634 року як оборонну фортецю Речі Посполитої на місці дерев'яного замку з валами. Комплекс є зразком архітектури "палац у фортеці". На території є два палаци – Великий і Китайський.

У 19 столітті в палацах містилися казарми, лікарня, в'язниця. За радянської влади з 1939 року Золочівський замок служив в’язницею НКВС. З 1953 року в палаці було ПТУ, а потім – галерея мистецтв. Лише в 1989 році на території комплексу почалися реставраційні роботи.

Фото: Золочівський замок (колаж РБК-Україна)

У 2009 році на реставрацію комплексу пожертвував 20 млн гривень український меценат. За ці кошти відреставрували обидва палаци, проклали водогін, відновили фасад Великого палацу, побудували тунель із брамою для заїзду, равелін, підйомний міст.

У Великому палаці під час реставрації відновили розташування кімнат, але печі і підлоги не збереглися. Відкритий для відвідування у 2009 році. Серед експонатів – меблі, зброя, картини, скульптури. У Китайському палаці після реставрації 2004 рокі відкрили музей східної культури.

Замок Попова в селі Василівка у Запорізькій області

Споруду називають "перлиною" краю. Садибу почав будувати у 1788 році Василь Попов, таємний радник Катерини II. Через сто років палац у неоготичному стилі добудував його нащадок. Під час революції 1917 року маєток був розграбований, під час Другої світової війни частково зруйнований та спалений. У 1950 році замок розібрали на матеріали.

Фото: Замок Повова (колаж РБК-Україна)

Донині від замкового комплексу збереглися оглядова вежа, конюшня, три флігеля, каретний двір. Історико-архітектурний заповідник відкрили у західній частині комплексу у 1993 році. Там виставлені музейні експозиції, в підвалах колишньої конюшні проводять виставки. У прибудованому другом поверсі каретного сараю розташована школа-інтернат.

З 2013 року на території ведуться археологічні розкопки, розкопана значна частина фундаменту замка. Загалом збережені будівлі критично потребують реставрації, на яку не вистачає коштів.

Підгорецький замок на Львівщині

Це колишня резиденція польського короля Яна III Собеського, "український Версаль". За радянської влади в будівлях розміщувався туберкульозний санаторій, який згодом частково згорів.

Фото: Підгорецький замок (колаж РБК-Україна)

Палац довгий час був у стані занепаду і потребував ґрунтовної реставрації.

З 2010 до 2020 року реставрацію не проводили через зупинку фінансування. У 2021 році на реставрацію Підгорецького замку виділено 32 млн. грн, тоді як експерти називають необхідну суму – 40 млн. євро. На цей момент найбільше реставрації потребують стіни замку.

Олеський Замок: перлина Львівської області

Музей-заповідник, пам’ятка архітектури 13-14 століть. Ймовірно, був збудований сином галицько-волинського князя Юрія Львовича. В наступні століття був резиденцією польських родів. В Олеському замку в 1629 році народився майбутній король Польщі Ян III Собеський. На початку 19 століття замок зазнав пожежі і руйнації, але згодом його почали укріплювати. До 1975 року створено експозицію, після чого музей відкрили.

Фото: Олеський замок (колаж РБК-Україна)

Зараз в музеї діють експозиції, виставкові зали та студійні фондосховища. Загалом стан замку фахівці оцінюють як задовільний завдяки постійній реставрації. Нещодавно відремонтували аварійні ділянки даху монастиря капуцинів, який входить у склад комплексу. У 2021 році Олеський замок внесли у перелік об'єктів державної програми з відновлення історичних па'мяток.

Звісно, це далеко не повний список замків на території України, які заслуговують на увагу туристів.

Автор: Ольга Маджумдар