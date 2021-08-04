Клієнти ПриватБанку втрачають гроші при знятті готівки

Клієнти ПриватБанку поскаржилися на те, що "втрачають" гроші при знятті готівкових коштів з банкоматів, повідомляє Сьогодні.

Скарги з'явилися на сайті Мінфіну.

Одна з клієнток, яка знімала гроші з картки в банкоматі в Києві, назвала ситуацію, що склалася "шахрайством", бо після звернення в банк щонайменше тиждень кошти їй так і не повертали. Водночас ПриватБанк її заявку прийняв.

Про схожу ситуацію розповіла і мешканка Чернігова, яка знімала з карти 9 тисяч гривень.

"З банкомату довго долинали звуки, але потім банкомат віддав карту. Гроші я не отримала, але коли перевірила карту, побачила, що 9 тисяч гривень з карти пропали, які мені терміново були потрібні" , – розповіла клієнтка.

Вона додала, що на гарячій лінії їй так і не сказали, коли буде повернення коштів.

Як відповіли в ПриватБанку, заявка на повернення коштів подана, наразі фахівці розбираються в ситуації.