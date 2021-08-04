У США вважають, що влада Афганістану і таліби поки далекі від мирної угоди

Уряд Афганістану і бойовики руху "Талібан" поки далекі від досягнення мирної угоди, про це заявив спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад, повідомляє Дзеркало тижня.

"Вони ще далекі один від одного. Вони намагаються вплинути на позиції один одного за умовами за допомогою дій на полі бою", - сказав Халілзад.

Халілзад додав, що єдине рішення проблеми Афганістану та припинення насильства в країні - це політична угода.

"На міжнародному рівні існує дивовижно широка угода щодо того, який варіант врегулювання буде прийнятним", - сказав він.

Військові США, використовуючи авіацію і безпілотники, підтримали афганські урядові сили, які ведуть провідні бої з рухом "Талібан".

"За останні дні був здійснено удари за допомогою техніки, керованої людьми, і безпілотних апаратів", - заявив представник відомства майор Роберт Лодевік, який не став надавати інших деталей цих операцій.

Задіяна в нальотах авіація дислокується на аеродромах за межами Афганістану, оскільки США вже вивели бойові літаки з цієї країни.