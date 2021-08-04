Дипломат РФ прокоментував шанси України вступити до Євросоюзу

Постпред Росії в ООН Володимир Чижов оцінив шанси України, Грузії і Молдавії вступити в Європейський союз (ЄС), повідомляє Лента.Ру.

За його словами, питання про вступ цих країн до Євросоюзу є дуже гіпотетичним.

"Боюся, що до моменту, коли воно стане актуальним, ми з вами не доживемо ", - зазначив російський дипломат.

Чижов, коментуючи утворення Україною, Молдовою і Грузією "Асоційованого тріо", пояснив, що воно сформувалося якщо не на тлі провалу, то точно глибокої кризи політики "Східного партнерства", яке включає в себе шість країн пострадянського простору.

При цьому він підкреслив, що в самому Європейському союзі об'єднання трьох держав в даному форматі не викликало особливого ентузіазму.