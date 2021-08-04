Барак Обама відзначає 60-річчя: добірка сильних цитат 44-го президента США
У середу, 4 серпня, 44-й президент США, лауреат Нобелівської премії миру Барак Обама відзначає свій день народження. Йому виповнюється 60 років, повідомляє Обозреватель.
Перший темношкірий президент США - запам'ятався як один з найвидатніших ораторів сучасності. У своїх промовах він стосувався найрізноманітніших тем, від політики до любові. І хоча пост президента політик покинув понад чотири роки тому, його харизматична особистість, як і раніше цікавить багатьох. У день народження Обами далі добірка кращих його цитат.
- Зміни не настануть, якщо ми будемо сподіватися на чиюсь допомогу або чекати слушного моменту. Чекати потрібно тільки на самих себе. Ми самі й є ті зміни, які нам потрібні.
- Ви не можете дозволити своїм невдачам визначати вас. Ви маєте дозволити своїм невдачам навчати вас.
- Найголовніше в політиці – не стати циніком.
- Зміни відбуваються тому, що звичайні люди роблять дивовижні речі.
- Якщо Ви йдете правильним шляхом і будете триматися його і далі, то в кінцевому підсумку досягнете успіху.
- Я не ідеальний – і про це мені нагадують щодня якщо не події, то моя дружина.
- Обережніше з тим, що ви постите на Facebook. Що б це не було, це ще спливе колись у вашому житті.
- Політика стала такою жорстокою та упередженою, настільки просоченою грошима і впливом, що ми не можемо зайнятися серйозними проблемами, які вимагають рішення. І це перше, що потрібно змінити.