Барак Обама відзначає 60-річчя: добірка сильних цитат 44-го президента США

У середу, 4 серпня, 44-й президент США, лауреат Нобелівської премії миру Барак Обама відзначає свій день народження. Йому виповнюється 60 років, повідомляє Обозреватель.

Перший темношкірий президент США - запам'ятався як один з найвидатніших ораторів сучасності. У своїх промовах він стосувався найрізноманітніших тем, від політики до любові. І хоча пост президента політик покинув понад чотири роки тому, його харизматична особистість, як і раніше цікавить багатьох. У день народження Обами далі добірка кращих його цитат.