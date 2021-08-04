У США стартували наймасштабніші навчання на воді

Військово-морські сили США розпочали наймасштабніші навчання з часу "холодної війни", повідомляє УНИАН.

Маневри розпочалися 3 серпня у Хорватському порту Спліт і триватимуть до 16-го.

У Шостому флоті Сполучених Штатів повідомили, що в них буде задіяно 36 кораблів, включаючи авіаносці та підводні човни.

Мета навчань – продемонструвати можливості Військово-морських сил США у контексті сучасної війни в епоху стратегічної конкуренції.

Навчання мають просигналізувати супротивникам, що американські військові залишаються на найвищому рівні готовності відповідати своїм глобальним зобов’язанням.

Це перші масштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО з 1981 року – з часу "холодної війни". Тоді ці навчання продемонстрували рішучість альянсу й змоделювали нові морські можливості Сполучених Штатів у процесі надбання.

У майбутньому до навчань планують залучати й країн-союзників та партнерів США.