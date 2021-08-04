Топ-8 золотих правил для профілактики старіння шкіри

Старіння і в'янення шкіри - процес неминучий, але його можна відстрочити і важливу роль в цьому питанні відіграє правильний і систематичний догляд, повідомляє РБК-Украина.

Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла, як і коли починаються незворотні процеси в шкірних покривах, а також озвучила правила, які допоможуть здійснити профілактику вікових змін.

Шкірі добре живеться до 12-14 років. Потім її стан погіршується, вона стає більш жирною і пористою. Потім багатьох атакують вугрі. До 20 років проходять. І років до 30 все стабільно, можна вибирати косметику по етикетці, запаху, рекламі. Якщо шкіра здорова, то вона буде виглядати добре з будь-яким доглядом або взагалі без нього. Адже ресурсів ще багато.

Починаючи з 35 років, старіння шкіри стає помітним. Вона гірше утримує вологу, сповільнюється оновлення клітин, знижується кількість гіалуронової кислоти, стоншується жировий прошарок, з'являється пігментація, розширені судини і зморшки. Після менопаузи цей процес набирає силу. В'янення - це природний процес. Відбувається він з двох основних причин:

Так закладено генетично.

Як і будь-який інший орган, шкіра з часом зношується і накопичує пошкодження.

Тобто частина змін - невідворотні і природні, а частина - викликана недбалим ставленням і шкідливими факторами

Що можна зробити для профілактики вікових змін?

Захист шкіри від УФ-випромінювання. Всі знають, але чомусь досі живі солярії і на пляжах опівдні багато людей. Це окрема велика тема, але якщо хочете зберегти красиву шкіру － обов'язково використовуйте засоби з СПФ.

Очищати обличчя м'якими, не лужними засобами.

Використовувати косметику з антиоксидантами: вітамін С, вітамін Е, вітамін В3, альфа-ліпоєва кислота, екстракт зеленого чаю, екстракт граната, каротиноїди, лікопін, коензим Q10 і т. д.

Поверхневі пілінги для оновлення рогового шару шкіри.

Масаж і самомасаж, щоб поліпшити кровообіг.

Лімфодренажний масаж, Якщо є схильність до набряків + налагодити питний режим.

Регулярний профілактичний догляд, спрямований на зміцнення бар'єрних властивостей шкіри. Зазвичай замість цього радять шкіру зволожувати. Але здоровий бар'єр сам підтримує водний баланс.

Регулярна гімнастика для обличчя, щоб вчасно знімати напругу, покращувати кровообіг і підтримувати м'язи в тонусі.

Автор: Ольвія Агаркова