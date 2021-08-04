Що очікується на валютному ринку в середу

Вчорашній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП показав досить скромні результати: всього за п'ятьма випусками цінних паперів було залучено менше 1,9 млрд гривень. Така незначна сума залучення дозволяє припустити, що істотних продажів валюти для оплати придбаних паперів сьогодні не буде.

У той же час процес конвертації виплачених дивідендів нерезидентами триває. А експортери на початку місяця традиційно скорочують пропозицію валюти (виняток становлять агротрейдери, продаж від яких найближчим часом буде тільки зростати). Таким чином, сьогодні може виникнути додатковий тиск на гривню, що призведе до незначного зростання котирувань безготівкового долара в напрямку рівня 27 гривень.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,85/26,92 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці у вівторок продавали по 26,94-26,96 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,97-26,98 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі, якщо безготівковий долар на міжбанку піде вгору, готівковий буде змушений переставити цінники вище.

Євро на ринку FOREX у вівторок зробив ще одну спробу зростання і піднявся до позначки 1,1891 долара, але потім опустився майже на 40 пунктів нижче. Ціна готівкового євро протягом дня змінювалася в межах 31,85-31,90 гривень, то виростаючи, то опускаючись услід за рухами на FOREX. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,88-31,90 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. Основну увагу буде звернено на український ринок: куди піде готівковий долар, туди за ним піде і готівковий євро.

Російський рубль у вівторок в першій половині дня зміцнився до 72,80 рублів за долар, але не зміг втриматися і до вечора подешевшав до 73,20 рублів. Станом на 8:00 середи він торгується у вузькому діапазоні 72,83-72,87 рубля за долар. Готівковий рубль у вівторок продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів, але вже почали відчуватися передумови до його подорожчання. Якщо рубль в світі продовжить зміцнення до долара, в Україні він може подорожчати на 2-3 копійки за 10 рублів, більш істотної зміни ціни поки не передбачається.