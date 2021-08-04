Евробляхі забирають на штрафмайданчики прямо з митних постів

Все частіше українці стикаються з конфіскацією евроблях прямо на митних постах. І замість того, щоб розмитнити авто за пільговими умовами, водії позбавляються своїх "залізних коней", повідомляє UBR.

Про таку ситуацію водіїв попередив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

"Часто отримуємо дзвінки про те, що у людей забирають машини. Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і" верблюди "(ті, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тис. Грн або постанови про конфіскацію транспортного засобу . Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів ", - говорить юрист.

Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо.) Баз. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

До того ж брокер, який проводить митне оформлення, не тільки може підвести клієнта під штраф, а й сам може на нього нарватися, зазначає Казачук.