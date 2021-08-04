У МЗС розповіли про підготовку візиту Зеленського в США

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба та голова ОПУ Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента Володимира Зеленського, який має відбутися 30 серпня, повідомляє Деловая столица.

"Сполучені Штати Америки — стратегічний партнер України номер один у галузі безпеки. Зміцнення нашого військово-політичного союзу входить до топ-пріоритетів нещодавно ухваленої Стратегії зовнішньої політики України. Нас об’єднують спільні інтереси, завдання, цілі зовнішньої політики та цінності наших народів. Це головне, а все решта — інформаційний шум і здогадки.

Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня. Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", — написав Кулеба.

Міністр зазначив також, що президент Зеленський "є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена".

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над розвʼязанням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору.