Латвія може оголосити надзвичайний стан

У Латвії розглядають питання щодо введення надзвичайного стану в прикордонних з Білоруссю регіонах через навалу нелегальних мігрантів, повідомляє Деловая столица.

Питання щодо необхідності оголошення надзвичайного стану в прикордонному регіоні обговорювали в Сеймі з міністром внутрішніх справ.

Учасники зустрічі досягли домовленості з цього питання. Представники партії "Національне об'єднання" також підкреслювали, що на кордоні треба якомога швидше збудувати стіну.

"Реалізація цього проекту запізнювалася, але зараз, на думку політиків, стіна може стати реальною перешкодою для проникнення мігрантів. Аби прискорити процес будівництва, необхідно зняти нормативні бар'єри" , — зазначає видання.

Також йшлося про те, що потрібно внести поправки до Кримінального закону, посиливши покарання для учасників та організаторів контрабанди людей.

Глава парламентської фракції "Нацоб'єднанняя" Яніс Домбрава зазначив, що під час зустрічі вдалося досягти порозуміння в тому, що зараз йдеться не про класичних біженців, шукачів притулку в Латвії. Те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, оцінюється політиками як гібридна загроза.