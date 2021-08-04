У ДПС розповіли про новації у сфері застосування РРО

Під час брифінгу, який відбувся днями у Лівобережній ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Петро Целуйко зупинився на новаціях у сфері застосування РРО, повідомляє ЛигаБизнес.

Він розповів про зміни, внесені Законом України від 1 грудня 2020 року № 1017-ІХ до Податкового кодексу та Закону № 265 «Про застосування РРО»: