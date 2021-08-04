У ДПС розповіли про новації у сфері застосування РРО

У ДПС розповіли про новації у сфері застосування РРО

Під час брифінгу, який відбувся днями у Лівобережній ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Петро Целуйко зупинився на новаціях у сфері застосування РРО, повідомляє ЛигаБизнес.

Він розповів про зміни, внесені Законом України від 1 грудня 2020 року № 1017-ІХ до Податкового кодексу та Закону № 265 «Про застосування РРО»:

  • обов'язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та медичних виробів, медичних послуг, складної побутової техніки та ювелірних виробів;
  • обов'язкове застосування РРО для всіх ФОП - «єдинників» другої-четвертої групи з 1 січня 2022 року;
  • при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів РРО не застосовується.
  • скасовано штраф за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє програмування товарів (крім підакцизних товарів) та штраф за не створення контрольної стрічки на програмному РРО;
  • змінено ліміт невикористання РРО встановлений у розмірі 220 (1320000) МЗП станом на 1 січня звітного року.

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