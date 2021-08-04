Як піклуватися про красу шкіри влітку, спираючись на мудрість аюрведи та сучасної науки, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою

Зелені листові овочі й трави - шкіра любить хлорофіл!

- шкіра любить хлорофіл! Темні ягоди і настої з травами та ягодами. Розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть).

Розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть). Зелені коктейлі і зелені соки з мінімум фруктів. Огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додати скибочку ананаса 2 на 2 см.

Огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додати скибочку ананаса 2 на 2 см. Справжнім порятунком для шкіри та травлення влітку є роза, кокос, кінза та алое віра.

Кінза - можна додавати в салати й супи, так і застосовувати зовнішньо: дрібно м'яти та прикладати до місць почервоніння і припухлостей на шкірі.

Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі й обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів).

можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі й обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів). Кокос можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся.

можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся. Алое віра можна додавати з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття і, якщо є висипання, прикладати на шкіру.

Є ще кілька продуктів, за які ваша шкіра скаже вам влітку "спасибі":⠀

свіжий фенхель,

будь-які проростки,

огірок,

лайм,

рута,

кокосова стружка,

пророщений маш,

всі види капустяних.⠀

Додайте в раціон якомога більше сезонних фруктів і овочів. Саме фрукти і овочі - основні джерела антиоксидантів в нашому харчуванні. Антиоксиданти в харчуванні відіграють важливу роль і підтримують молодість шкіри, захищають від забруднення і ультрафіолету і дозволяють шкірі сяяти.

Автор: Тетяна Турчанікова