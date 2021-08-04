Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою
Як піклуватися про красу шкіри влітку, спираючись на мудрість аюрведи та сучасної науки, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою
- Зелені листові овочі й трави - шкіра любить хлорофіл!
- Темні ягоди і настої з травами та ягодами. Розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть).
- Зелені коктейлі і зелені соки з мінімум фруктів. Огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додати скибочку ананаса 2 на 2 см.
- Справжнім порятунком для шкіри та травлення влітку є роза, кокос, кінза та алое віра.
- Кінза - можна додавати в салати й супи, так і застосовувати зовнішньо: дрібно м'яти та прикладати до місць почервоніння і припухлостей на шкірі.
- Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі й обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів).
- Кокос можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся.
- Алое віра можна додавати з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття і, якщо є висипання, прикладати на шкіру.
Є ще кілька продуктів, за які ваша шкіра скаже вам влітку "спасибі":⠀
- свіжий фенхель,
- будь-які проростки,
- огірок,
- лайм,
- рута,
- кокосова стружка,
- пророщений маш,
- всі види капустяних.⠀
Додайте в раціон якомога більше сезонних фруктів і овочів. Саме фрукти і овочі - основні джерела антиоксидантів в нашому харчуванні. Антиоксиданти в харчуванні відіграють важливу роль і підтримують молодість шкіри, захищають від забруднення і ультрафіолету і дозволяють шкірі сяяти.
Автор: Тетяна Турчанікова