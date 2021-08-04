Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою

Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою

Як піклуватися про красу шкіри влітку, спираючись на мудрість аюрведи та сучасної науки, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою

  • Зелені листові овочі й трави - шкіра любить хлорофіл!
  • Темні ягоди і настої з травами та ягодами. Розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть).
  • Зелені коктейлі і зелені соки з мінімум фруктів. Огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додати скибочку ананаса 2 на 2 см.
  • Справжнім порятунком для шкіри та травлення влітку є роза, кокос, кінза та алое віра.
  • Кінза - можна додавати в салати й супи, так і застосовувати зовнішньо: дрібно м'яти та прикладати до місць почервоніння і припухлостей на шкірі.
  • Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі й обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів).
  • Кокос можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся.
  • Алое віра можна додавати з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття і, якщо є висипання, прикладати на шкіру.

Є ще кілька продуктів, за які ваша шкіра скаже вам влітку "спасибі":⠀

  • свіжий фенхель,
  • будь-які проростки,
  • огірок,
  • лайм,
  • рута,
  • кокосова стружка,
  • пророщений маш,
  • всі види капустяних.⠀

Додайте в раціон якомога більше сезонних фруктів і овочів. Саме фрукти і овочі - основні джерела антиоксидантів в нашому харчуванні. Антиоксиданти в харчуванні відіграють важливу роль і підтримують молодість шкіри, захищають від забруднення і ультрафіолету і дозволяють шкірі сяяти.

Автор: Тетяна Турчанікова

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