Актори, які в молодості були секс-символами: фото зараз

Деякі відомі актори отримали світове визнання у поважному віці, тому мало хто пам'ятає їх молодими. Секс-символи Голлівуду понад 20 років тому виглядали ще привабливішими, повідомляє Обозреватель.

Далі фото зірок кінематографу в молодості і зараз. У юності ці актори не мали відбою від дівчат.

Деніел Крейг прославився завдяки ролі Джеймса Бонда.

Англійський актор Деніел Крейг отримав багато кінематографічних нагород.

Мартін Скорсезе отримав премію "Оскар" за найкращу режисерську роботу. У професійному колі його називають майстром гангстерських кінострічок.

Мартін Скорсезе є відомим американським кінорежисером і актором.

Тім Рот найбільше запам'ятався своїми ролями у кінострічках "Скажені пси" та "Кримінальне чтиво".

Тім Рот був номінантом на премію "Оскар" і "Золотий глобус".

Марк Руффало на початку кар'єри працював у театрі.

Культовий американський актор Марк Руффало має багато премій.

Мікі Рурк отримав міжнародну славу після зйомок у фільмі "Янгольське серце".

Мікі Рурк зробив багато пластичних операцій.

Гарісон Форд з віком став ще більш харизматичним.

Гаррісон Форд знімався у кінострічці "Зоряні війни".

Майкл Кейн знявся у понад 100 фільмах.

Майкл Кейн був секс-символом Голлівуду.

Стів Мартін відомий в США як комедійний актор.

Стів Мартін є американським кіноактором, коміком та письменником.

Колін Ферт почав свою акторську кар'єру в театрі, а зараз працює на телебаченні і знімається в кіно.

Колін Ферт британський актор та володар премій "Оскар", "Золотий глобус".

Ґері Олдмен знімався в кінострічках "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" та "Різдвяна історія".