Актори, які в молодості були секс-символами: фото зараз
Деякі відомі актори отримали світове визнання у поважному віці, тому мало хто пам'ятає їх молодими. Секс-символи Голлівуду понад 20 років тому виглядали ще привабливішими, повідомляє Обозреватель.
Далі фото зірок кінематографу в молодості і зараз. У юності ці актори не мали відбою від дівчат.
Деніел Крейг прославився завдяки ролі Джеймса Бонда.
Мартін Скорсезе отримав премію "Оскар" за найкращу режисерську роботу. У професійному колі його називають майстром гангстерських кінострічок.
Тім Рот найбільше запам'ятався своїми ролями у кінострічках "Скажені пси" та "Кримінальне чтиво".
Марк Руффало на початку кар'єри працював у театрі.
Мікі Рурк отримав міжнародну славу після зйомок у фільмі "Янгольське серце".
Гарісон Форд з віком став ще більш харизматичним.
Майкл Кейн знявся у понад 100 фільмах.
Стів Мартін відомий в США як комедійний актор.
Колін Ферт почав свою акторську кар'єру в театрі, а зараз працює на телебаченні і знімається в кіно.
Ґері Олдмен знімався в кінострічках "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" та "Різдвяна історія".