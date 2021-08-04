У Нью-Йорку будуть вимагати сертифікати про вакцинації

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що в місті почнуть вимагати сертифікати про вакцинації при відвідуванні громадських місць, розташованих в закритих приміщеннях, повідомляє Интерфакс-Украина.

Нью-Йорк, таким чином, стане першим містом в США, в якому введуть подібні обмеження.

Нове розпорядження набере чинності з 16 серпня і буде стосуватися відвідування закладів громадського харчування, тренажерних залів і розважальних центрів.

За словами де Блазі, його план, названий Key to NYC Pass, дозволить ефективніше протистояти поширенню штаму "дельта" коронавірусу.

"Я хочу, щоб, коли ви чуєте ці слова (Key to NYC Pass), ви уявляли, як завдяки тому, що людина вакцинувалася, вона може робити всі приголомшливі речі, які пропонує їй це місто ", - заявив де Блазі на прес- конференції.

Розпорядження вийшло через день після того, як мер зобов'язав усіх нових співробітників надавати сертифікат про вакцинацію в перший день на новій роботі.

За весь період пандемії в Нью-Йорку було виявлено близько 978 тис. випадків зараження коронавірусом і понад 33 тис. випадків смертей від захворювання. Всього в США було зареєстровано близько 35,9 млн випадків зараження і більш 629 тис. смертей.