Омбудсмен повідомив, скільки видавництв закрилися в Україні

Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь заявив, що за підсумками 2020 року в Україні припинили свою діяльність понад 300 видавництв, повідомляє Деловая столица.

Він зазначив, що наразі є проблеми щодо обсягу книг, які розповсюджуються українською мовою, особливо на сході та півдні України та в сільській місцевості.

"За підсумками 2020 року припинили свою діяльність 343 видавництва та 48 книгарень. Це досить кричуща цифра. Окрім того, за даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019-м за назвами на 23,3% і за сумарним накладом — на 34,3%" , — навів цифри мовний омбудсмен.

Кремінь нагадав, що з 16 липня набула чинності ст. 26 мовного закону, яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження. На його переконання, за умови чіткого її дотримання це призведе до покращення ситуації на книжковому ринку.