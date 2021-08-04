Керівників Нацполіціі обласних управлінь можуть відсторонити від посади

Після відставки Арсена Авакова з посади голови Міністерства внутрішніх справ в українській поліції почалася кадрова чистка, повідомляє Страна.ua.

За інформацією джерела видання в МВС, готується відставка глав ряду обласних управлінь Нацполіціі.

Йдеться про керівників управлінь в місті Києві, Одеській та Харківській областях.

"Главу столичної поліції звільняють за надто тісні зв'язки з мером Кличко. Главу харківського обласного управління - за зв'язок з Аваковим. У Харкові, до речі, взагалі велика чистка намічається. Готується ще відставка близького до Авакова глави облради Товмасяна. І не тільки. За Одеської області є питання професійного характеру ", - пояснило джерело в МВС.

Глава управління Нацполіціі в Одеській області Олег Бех, інформацію про свою майбутню відставку не підтвердив.