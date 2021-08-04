У Київській області відкриють "Академію спорту"

До Дня Незалежності України у місті Буча на Київщині буде завершене будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, який буде використовуватися в тому числі для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, повідомляє Сегодня.

Майбутній спорткомплекс зможе приймати змагання обласного, державного та міжнародного рівня. Об’єкт розраховано на 570 відвідувачів у день. Скористатися його послугами зможуть 57 тисяч мешканців Бучанської міської територіальної громади.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, на базі комплексу буде можливою організація занять з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. На його базі також проводитимуться уроки фізкультури розташованої поруч Бучанської ЗОШ №2, де також триває капітальний ремонт, який повинен завершитись у вересні.

На території комплексу буде 5 спортивних майданчиків. Фото: koda.gov.ua

Проєктом передбачені спортзал, глядацькі трибуни, роздягальні, душові, санвузли, малі тренажерні зали, робочі кабінети, а на території — 5 спортивних майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, один майданчик для занять зі strit-файту.