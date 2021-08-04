Для "безкоштовного" встановлення лічильників потрібно 5 млрд грн

З 2023 року Україна споживачі природного газу, які використовують його виключно для приготування їжі, можуть бути відключені від послуги, якщо відмовляться від безкоштовної установки лічильника, повідомляє UBR.

Провести роботи можуть газорозподільні компанії за рахунок частини своєї виручки - Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і ЖКГ (НКРЕКП), закладає в тарифи операторів ГРС кошти на планові роботи по установці лічильників. Наприклад, на цей рік для компанії "Київгаз" комісія передбачила 186,6 млн грн на дані роботи.

Однак для того, щоб забезпечити всіх українських споживачів приладами обліку витрат палива, потрібна набагато більша сума. Як пояснили в пресслужбі "Регіональної газової компанії" (РГК), яка під своїм брендом об'єднує 20 підприємств, в залежності від вартості лічильника на програму їх установки необхідно витратити від 3 до 5 млрд грн.

"Питання лічильників - це завжди питання до НКРЕКП. Закладуть вони близько 3 млрд грн у нинішніх цінах у тариф на розподіл для установки мільйона лічильників?" , - зауважив нам глава пресслужби "РГК" Данило Нестеров.

Відзначимо, що в "РГК" не погоджуються з оцінками Міністерства енергетики щодо загальної кількості домогосподарств, які отримують "блакитне паливо" тільки для плити і при цьому не мають систем обліку - у відомстві називають цифру 2,15 млн. Данило Нестеров вважає, що це завищена оцінка.