Рецепти баклажанних рулетиків з волоськими горіхами, сиром та помідорами

Багато хто не любить баклажани через специфічну гіркоту та смак. Ми залюбки навчимо вас, як правильно її позбутися та приготувати з баклажанів оригінальні та смачні рулети на закуску, повідомляє 24 Канал.

Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою. Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.

Рулети баклажана з помідорами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 3
баклажани

Інгредієнти:

  • ﻿2 баклажани;
  • 3 ст. л. майонезу;
  • ﻿3 зубчики часнику;
  • ﻿5 помідорів;
  • ﻿сіль на ваш смак;
  • ﻿чорний мелений перець на ваш смак;
  • рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими й довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Наріжте помідори півкільцями.
  3. Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець.
  4. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  5. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет.
  6. Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів.
  7. Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!

Рулети баклажана з сиром і часником

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3

Інгредієнти:

  • ﻿2 – 3 баклажани;
  • ﻿200 г домашнього сиру;
  • ﻿3 – 4 зубчики часнику;
  • ﻿1 пучок кропу;
  • ﻿сіль на ваш смак;
  • ﻿2 ст. л. сметани;
  • ﻿чорний мелений перець на ваш смак;
  • ﻿рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими та довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте.
  3. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  4. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів.
  5. Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!

Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4
баклажани

Інгредієнти:

  • ﻿2 – 3 баклажани;
  • ﻿1 склянка волоських горіхів;
  • ﻿1 пучок кінзи;
  • ﻿3 – 4 зубчики часнику;
  • ﻿сіль на ваш смак;
  • ﻿чорний мелений перець на ваш смак;
  • ﻿рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими та довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  3. На сухій сковорідці обсмажте волоські горіхи. Перекладіть горіхи в чашу блендера, додайте зубчики часнику та кінзу. Подрібніть все в однорідну масу, додайте спецій на ваш мак.
  4. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана горіховою начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів та подавайте до столу. Смачного!
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