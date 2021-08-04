Рецепти баклажанних рулетиків з волоськими горіхами, сиром та помідорами

Багато хто не любить баклажани через специфічну гіркоту та смак. Ми залюбки навчимо вас, як правильно її позбутися та приготувати з баклажанів оригінальні та смачні рулети на закуску, повідомляє 24 Канал.

Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою. Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.

Рулети баклажана з помідорами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

﻿2 баклажани;

3 ст. л. майонезу;

﻿3 зубчики часнику;

﻿5 помідорів;

﻿сіль на ваш смак;

﻿чорний мелений перець на ваш смак;

рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими й довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Наріжте помідори півкільцями. Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет. Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів. Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!

Рулети баклажана з сиром і часником

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

﻿2 – 3 баклажани;

﻿200 г домашнього сиру;

﻿3 – 4 зубчики часнику;

﻿1 пучок кропу;

﻿сіль на ваш смак;

﻿2 ст. л. сметани;

﻿чорний мелений перець на ваш смак;

﻿рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими та довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів. Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!

Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

﻿2 – 3 баклажани;

﻿1 склянка волоських горіхів;

﻿1 пучок кінзи;

﻿3 – 4 зубчики часнику;

﻿сіль на ваш смак;

﻿чорний мелений перець на ваш смак;

﻿рослинна олія для смаження.

Приготування: