Доктор Комаровський обурився "мовним питанням" в Україні

Доктор Комаровський відреагував на той факт, що в Україні існує мовний омбудсмен, який рахує "відсотки сказаних слів", повідомляє РБК-Украина.

"Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і забрав всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо" , - сказав Комаровський.

Медик вважає, що це принизливо, що за податки українців працює омбудсмен, який вважає сказані слова.

"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм в ХХІ столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності – наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки слів сказаних... ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває" , - зазначив педіатр.

Людмила Жукова