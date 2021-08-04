Не протягнув навіть місяця: українського футболіста вигнали з команди через алкоголь

Український футбольний клуб з міста Дніпро "Перемога" оголосив про розірвання контракту із захисником Андрієм Слінкіним, повідомляє УНИАН.

8-го липня 30-річний гравець приєднався до "Перемоги", але дебютувати так і не встиг: його відрахували з команди за вживання алкоголю.

"Через постійні порушення спортивного режиму та регулярне вживання алкоголю, внаслідок чого гравець мав погану фізичну форму і навіть не з’являвся на тренування, "Перемога" в односторонньому порядку розриває контракт з Андрієм Слінкіним. Бажати цьому "футболісту" вдалої подальшої кар’єри не будемо і не рекомендуємо іншим командам залучати його до свого складу" , - йдеться в офіційній заяві "Перемоги".

"І на майбутнє хотіли б попередити усіх тих, хто зараз носить або у майбутньому одягне футболку з емблемою дніпровської "Перемоги". Жоден футболіст, не дивлячись на усі свої минулі регалії та статусність, не може ставити себе вище за клуб. Кожен матч у Другій лізі - це битва, де потрібно викладатися з першої до останньої секунди. ФК "Перемога" платить високі гонорари своїм футболістам, але наш клуб не буде місцем легкої наживи для тих, хто збирається "відбувати номер" на футбольному полі" , - зазначили у клубі.

Раніше Слінкін захищав кольори таких клубів, як "Чорноморець", "Десна", "Миколаїв", а також грав у Латвії за "Вентспілс", у Словаччині за "Сеницю", в Молдові за "Зорю" Бєльці й кишинівську "Дачію".

Найбільш відомий Слінкін своїми виступами в одеському "Чорноморці", у складі якого він став фіналістом Кубка України сезону 2012/2013. А через три роки після цього Слінкін став володарем Кубка Молдови.