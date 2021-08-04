В Угорщині пронісся сильний ураган: пориви вітру досягали 120 км/год

У вівторок, 3 серпня, кілька міст Угорщини раптово накрила буря, яка за лічені хвилини повалила десятки дерев і знесла дахи будівель. Метеорологи зафіксували, що шквальний вітер досягав 120 кілометрів за годину, повідомляє Обозреватель.

Негода пронеслася напередодні вдень, місцеві служби досі справляються із ліквідацією її наслідків.

Зазначається, що в Ніредьгазі повалені дерева пошкодили приватні будинки й автомобілі.

Наслідки негоди в містах Угорщини

А в Тисавашварі шквальним вітром зруйнувало дах спортивного залу, реконструкцію якого провели кілька тижнів тому. Буревій пошкодив ізоляцію, всередину приміщення просочилася вода. Мер міста Золтан Соке зізнався, що подібної стихії і таких наслідків місцеві ніколи не спостерігали.

Шквальний вітер повалив десятки дерев

Також від урагану постраждала курортна зона біля міста Вашарошнамень, зокрема відомий серед відпочивальників безкоштовний пляж. Там планували проведення етапу екологічної акції PET-Kupa, під час якої добровольці прибирають сміття, а також музичного фестивалю.

Негода пронеслася кількома містами

Проте негода завадила цьому: суттєвих пошкоджень зазнали чотири будівлі, на місцевості попадали стовпи. Збитки оцінили на десятки мільйонів форинтів (1 угорський форинт становить $0,0033).

Наслідки буревію

Також постраждали внаслідок сильного буревію й інші населені пункти в Саболч-Сатмар-Берег неподалік українського кордону. Підкреслюється, що даних про жертв немає, у регіонах тривають відновлювальні роботи.