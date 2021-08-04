В Угорщині пронісся сильний ураган: вітер досягав 120 км/год
У вівторок, 3 серпня, кілька міст Угорщини раптово накрила буря, яка за лічені хвилини повалила десятки дерев і знесла дахи будівель. Метеорологи зафіксували, що шквальний вітер досягав 120 кілометрів за годину, повідомляє Обозреватель.
Негода пронеслася напередодні вдень, місцеві служби досі справляються із ліквідацією її наслідків.
Зазначається, що в Ніредьгазі повалені дерева пошкодили приватні будинки й автомобілі.
А в Тисавашварі шквальним вітром зруйнувало дах спортивного залу, реконструкцію якого провели кілька тижнів тому. Буревій пошкодив ізоляцію, всередину приміщення просочилася вода. Мер міста Золтан Соке зізнався, що подібної стихії і таких наслідків місцеві ніколи не спостерігали.
Також від урагану постраждала курортна зона біля міста Вашарошнамень, зокрема відомий серед відпочивальників безкоштовний пляж. Там планували проведення етапу екологічної акції PET-Kupa, під час якої добровольці прибирають сміття, а також музичного фестивалю.
Проте негода завадила цьому: суттєвих пошкоджень зазнали чотири будівлі, на місцевості попадали стовпи. Збитки оцінили на десятки мільйонів форинтів (1 угорський форинт становить $0,0033).
Також постраждали внаслідок сильного буревію й інші населені пункти в Саболч-Сатмар-Берег неподалік українського кордону. Підкреслюється, що даних про жертв немає, у регіонах тривають відновлювальні роботи.