Юлія Саніна вразила епатажним образом: фото концертного вбрання

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала нове концертне вбрання. На фестивалі "Файне місто" вона вийшла на сцену в білій туніці з епатажним принтом та рожево-білій перуці, повідомляє 24 Канал.

В Україні відгримів один з наймасштабніших музичних фестивалів "Файне місто". На Тернопільщину з'їхалися артисти з різних куточків країни. Серед хедлайнерів заходу був один з найпопулярніших рок-гуртів The Hardkiss.

Музиканти приголомшили публіку не лише неймовірним концертом, а і яскравими образами. Зокрема, вкотре здивувала солістка Юлія Саніна.

Фото з інстаграму співачки

Зазвичай артистка робить декілька фото свого аутфіту до виходу на сцену. Цього разу не було винятку. Юлія позувала на камеру за лаштунками фестивалю. Вона постала перед об'єктивом у білій oversize туніці з легкої тканини з рукавами на зав'язках. Вбрання мало епатажний принт з написами та малюнками зеленого й чорного кольорів. Під туніку зірка одягнула короткі обтислі шорти в тон.

Особливу увагу вона, як завжди, приділила зачісці та макіяжу. Візажисти попрацювали над образом Саніної, щоб на сцені співачка виглядала ефектно.