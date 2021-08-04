Юлія Саніна вразила епатажним образом: фото концертного вбрання
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала нове концертне вбрання. На фестивалі "Файне місто" вона вийшла на сцену в білій туніці з епатажним принтом та рожево-білій перуці, повідомляє 24 Канал.
В Україні відгримів один з наймасштабніших музичних фестивалів "Файне місто". На Тернопільщину з'їхалися артисти з різних куточків країни. Серед хедлайнерів заходу був один з найпопулярніших рок-гуртів The Hardkiss.
Музиканти приголомшили публіку не лише неймовірним концертом, а і яскравими образами. Зокрема, вкотре здивувала солістка Юлія Саніна.
Зазвичай артистка робить декілька фото свого аутфіту до виходу на сцену. Цього разу не було винятку. Юлія позувала на камеру за лаштунками фестивалю. Вона постала перед об'єктивом у білій oversize туніці з легкої тканини з рукавами на зав'язках. Вбрання мало епатажний принт з написами та малюнками зеленого й чорного кольорів. Під туніку зірка одягнула короткі обтислі шорти в тон.
Особливу увагу вона, як завжди, приділила зачісці та макіяжу. Візажисти попрацювали над образом Саніної, щоб на сцені співачка виглядала ефектно.