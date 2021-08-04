Квартири в Києві різко подорожчали: причини

Реальне подорожчання оренди житла в Києві не таке стрімке, як показує статистика. На це істотно вплинув той фактор, що на ринку оренди з'явилися дорогі квартири. Наразі однокімнатних квартир на 40% менше, ніж торік. Набагато менше стало й бюджетних варіантів.

Про це повідомив Центр економічної стратегії.

З початку липня активно почали здавати квартири в елітних новобудовах. Так, квартир від 25 тисяч гривень на місяць вдвічі більше, ніж було минулого року.

Поява більшої кількості дорогих квартир і підняла вартість житла за два місяці на 19%. Ще одна причина зростання цін - ефект відкладеної інфляції. Орендодавці довгий час тримали вартість на одному рівні, а після цього одночасно почали її піднімати.