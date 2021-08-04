Квартири в Києві різко подорожчали: причини

Квартири в Києві різко подорожчали: причини

Реальне подорожчання оренди житла в Києві не таке стрімке, як показує статистика. На це істотно вплинув той фактор, що на ринку оренди з'явилися дорогі квартири. Наразі однокімнатних квартир на 40% менше, ніж торік. Набагато менше стало й бюджетних варіантів.

Про це повідомив Центр економічної стратегії.

З початку липня активно почали здавати квартири в елітних новобудовах. Так, квартир від 25 тисяч гривень на місяць вдвічі більше, ніж було минулого року.

Поява більшої кількості дорогих квартир і підняла вартість житла за два місяці на 19%. Ще одна причина зростання цін - ефект відкладеної інфляції. Орендодавці довгий час тримали вартість на одному рівні, а після цього одночасно почали її піднімати.

"Цієї весни відбувся ефект відкладеної інфляції, або липких цін - орендодавці відчули, як зросли споживчі ціни, побачили стабілізацію епідеміологічної ситуації і підняли орендну плату, яку “заморозили” майже на рік”, - коментує економістка ЦЕС Ганна Сахно в ефірі Громадського радіо.
Можливо, це зображення (текст «кльксть 500 450 400 350 300 дешевих квартир стало менше, a дорогіх- бльше 200 150 1 серпня 2020 100 1серпня 2021 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 28,000 24,000 цина, грн грн 32,000 * на графку дан. Оренди для однокімнатніх квартири Києва 36,000 40,000 44,000 48,000 центр економi̇чной стратегi̇ лун »)
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