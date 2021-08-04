Мінекономіки оновило середні ціни на паливо

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, повідомляє РБК-Україна.

Чергові розрахунки станом на 2 серпня надала НАК "Нафтогаз України".

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Як правило, після підвищення максимальної ціни мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни.

Автор: Олександр Білоус