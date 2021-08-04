Чи шкодить гострий перець чилі здоров'ю

Всім любителям гостренького відомо, на що здатний перець чилі. Причому деякі люди настільки люблять це відчуття печіння, що активно беруть участь в змаганнях з поїдання чилі, на яких намагаються навіть найгостріші види, серед яких Каролинский жнець, повідомляє Популярна механика.

﻿До слова, у 2013 році його внесли до книги рекордів Гіннеса як найбільш гострий перець у світі. Але чи може захоплення такими продуктами завдати шкоди нашому здоров'ю?

Попри те, що чилі містить ряд корисних речовин, наприклад, хлорофіл і антиоксидант лютеїн, вживання цього перцю в їжу може викликати деякий дискомфорт. Зокрема, нудоту, блювоту, біль в очах, діарею, біль в животі, печію і головні болі.

Ці почуття є звичайною реакцією нашого тіла на гострий продукт. Організм реагує на що міститься в чилі капсаїцин, який як би «обманює» організм, змушуючи його думати, що він відчуває справжній опік. Тому ми можемо відчувати пітливість і біль, як при вживанні дійсно гарячої їжі.

Попри те, що реального опіку немає, окремі клітини в роті та травній системі можуть реагувати на гострий перець, виділяючи хімічні речовини, які викликають невелике роздратування. Але така реакція зазвичай швидко припиняється, варто прибрати джерело.

Однак існує невеликий взаємозв'язок між споживанням чилі та зниженням когнітивних здібностей. У цьому дослідженні фахівці виявили часте зниження пам'яті у людей, що вживають понад 50 грамів перцю чилі на добу (3,5 столові ложки).

Крім того, люди, що додають перець чилі в їжу, як правило, споживають менше солі, а ця звичка також сприятливо позначається на здоров'я.

Деякі люди можуть бути менш чутливими до гострої їжі, це визначається їх генетикою.

В цілому, хоча вживання перцю чилі може викликати дискомфорт - іноді навіть тривалий, протягом декількох годин - поки що не виявлено жодної небезпеки від вживання гострого перцю в помірних кількостях.