Що, якщо не біткоїн? Три криптовалюти для довгострокових вкладень

Біткоїн та Ethereum продовжують відлякувати інвесторів своєю дорожнечею і високою волатильністю, повідомляє Сьогодні.

Не можна сказати, що інші криптовалюти демонструють особливу стабільність, але серед альткоїнів існують варіанти для довгострокових вкладень. В першу чергу, це:

Ripple (XRP);

Polkadot;

Cardano.

Таку думку висловив головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Це топові активи за капіталізацією, вони не найбільш волатильні, попит з боку інвестиційного співтовариства і трейдерів-спекулянтів високий – значить за відсутності форс-мажорних чинників ціни цих активів будуть змінюватися приблизно як у Bitcoin", – пояснив аналітик.

Всі три активу входять в топ-10 за капіталізацією

Від чого залежить вибір

Вибираючи, в яку криптовалюту інвестувати, краще звертати увагу на ті "монети", назви яких постійно на слуху, впевнений Ковальчук.

"Коли приходять нові учасники ринку, вони не шукають екзотичні монети, вони купують те, що знайоме. Відповідно, в нашій ситуації вигідно думати як натовп", – вважає експерт.

Ripple (XRP) – криптовалютна платформа для платіжних систем. Вона зорієнтована на операції обміну валют без зворотних платежів. Оновлення проходять регулярно, медійні конфлікти не формують довгограючих корекцій. Ковальчук вважає, що з точки зору довгострокового інвестування для недосвідчених інвесторів, Ripple – це вигідний інструмент.

Polkadot – по суті, це навіть не криптовалюта, а мультиплатформа. Вона покликана об'єднати всі існуючі блокчейни в єдину глобальну екосистему. Довіру інвесторів може викликати наявність історії та місії проєкту, а також відсутність ідеологічних "провисів", вважає аналітик.

Cardano – це блокчейн-платформа, створена в якості альтернативи Ethereum. Цей фактор сам по собі формує високий рівень довіри до активу, впевнений Ковальчук.

Інвесторам також радять підходити до вкладень з розумом і задуматися над розподілом заощаджень між різними активами.