Оренда житла дорожчає: які квартири найдорожчі

В Україні з початку липня оренда житла подорожчала на 10-15%, повідомляє УНІАН.

Максимальне підвищення цін відчули жителі Харкова, Одеси, Львова, Дніпра та Києва. За інформацією OLX, найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Експерти прогнозують, що ціни продовжать рости й в цілому подорожчання складе не менше 30%.

Скільки зараз коштує оренда житла:

у Києві однокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом можна орендувати за 14-16 тисяч гривень на місяць;

однокімнатна квартира в Харкові обійдеться в 7-9 тисяч гривень на місяць;

у Львові оренда однокімнатної квартири обійдеться в 8 тисяч гривень на місяць;

Скільки коштувало житло на початку липня:

у Києві однокімнатну квартиру можна було зняти в середньому за 9 тисяч гривень на місяць;

кімнату можна було орендувати за 3,5 тисячі;

у Дніпрі однокімнатна квартира коштувала 7 тисяч гривень;

зняти кімнату в Дніпрі можна було за 3 тисячі гривень;

аналогічна ситуація з цінами у Львові та Харкові.

в Одесі ціна однокімнатної квартири була на рівні столичної оренди.

Як змінилися ціни на оренду в столиці в липні:

оренда однокімнатних квартир подорожчала на 6,6%;

оренда двокімнатних квартир подорожчала на 4%;

оренда трикімнатних квартир подорожчала на 6%.

Як змінилася ціна на оренду за рік:

однокімнатні квартири подорожчали на 13% у порівнянні з липнем 2020 року;

двокімнатні квартири подорожчали на 25%;

трикімнатні квартири подорожчали на 27%.

Середні ціни на оренду в Києві в липні:

оренда однокімнатної квартири - 11,8 тис. грн;,

оренда двокімнатної квартири - 19,9 тис. грн;

оренда трикімнатної квартири - 37,2 тис. грн.

Ціни на будівельні роботи в Україні:

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Вплив податків на вартість житла:

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків внаслідок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурсного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири зростуть у два рази.

Іпотека під обіцяні 7%:

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".