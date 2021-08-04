Суд дозволив Нафтогазу не платити в держбюджет 72 млрд грн

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Держаудитслужби та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва. Той задовольнив позов "Нафтогазу" і скасував вимогу про необхідність усунення компанією порушень, які виявили за результатами ревізії фінансової діяльності. Таким чином "Нафтогазу" дозволено не платити в бюджет 72 млрд грн, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в постанові суду. Так, колегія суддів прийшла до висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення.

"У свою чергу, вказані в апеляційній скарзі доводи відповідача не свідчать про наявність передбачених підстав для скасування рішення суду першої інстанції, зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують та не дають підстав вважати, що судом першої інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права" , – йдеться в постанові.

Апеляційну скаргу Держаудитслужби залишили без задоволення. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.