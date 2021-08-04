Штрафи за порушення ПДР оплачують лише 17,6% українців

Державний бюджет може недоотримати 2,6 млрд грн через несплату порушниками ПДР адміністративних штрафів. Про це свідчать результати аудиту надходжень до державного бюджету у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє Обозреватель.

По це повідомляє пресслужба Рахункової палати. Ще 1,1 млрд грн не надійшов до державного бюджету через закриття судами справ про адмінправопорушення та скасування постанов про накладення стягнення за результатами адміністративного та судового оскарження порушниками ПДР.

Протягом останніх 3 років середній рівень сплати штрафів збільшився на до 81%, а за рішеннями судів навпаки зменшився у 2,5 раза – до 22,4%.

За інформацією Державної судової адміністрації, від органів Нацполіції протягом 2018-20 років до судів надійшло майже 880 тисяч справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, з яких 76,7 тисячи (8,1%) повернено, у тому числі 62,5 тисячи через неналежне оформлення.

Суди розглянули понад 790 тисяч справ. Майже на 576 тисяч осіб накладений адмінштраф на суму понад 2,9 млрд грн, з яких сплачено лише 517 млн грн (17,6%). Водночас суди закрили справи відносно близько 204 тисяч осіб через закінчення строків на момент розгляду справи, або через відсутність події чи складу адмінправопорушення.

При цьому понад 55% закритих судами справ стосувалися порушень за керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння. Основна причина закриття – неявка на судове засідання порушників ПДР та тривала передача матеріалів між судом за місцем вчинення правопорушення та судом за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання порушника.

Аудитори наголошують, що МВС, Мін’юст, ДСА та Нацполіція досі не врегулювали питання обміну електронними документами у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також не розроблений порядок взаємодії МВС з Мін’юстом (Державною виконавчою службою), ДСА та іншими органами влади щодо забезпечення контролю за надходженням адміністративних штрафів до бюджету. Досі не визначений державний орган, який координуватиме взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і громадських організацій у цій сфері. Це не дозволяє отримувати інформацію в електронному вигляді про сплачені штрафи на стадії примусового виконання рішення.

Відсутність порядку взаємодії державних органів у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також не визначення державного органу, на який буде покладено координацію дій у цій сфері, значно ускладнює процес контролю за надходженнями адміністративних штрафів до державного бюджету.