Україна відправила на експорт перший мільйон тонн пшениці

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України з початку 2021/22 МР станом на 4 серпня 2021 р. склав майже 3,3 млн т, що на 1,3% вище за показник минулого року, повідомляє AgroPortal.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Так, пшениці вже експортовано 1,05 млн т, що на 37% нижче, ніж торік.

Поставки ячменю на зовнішні ринки склали 1,2 млн т (+ 16%).

Жита на звітну дату відправлено 4,8 тис. т, що значно перевищує минулорічний показник (0,2 тис. т).

Кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період пішло 983 тис. т, що вдвічі перевищує минулорічні показники (498 тис. т).

Разом з тим, експорт українського борошна з початку сезону склав 13 тис. т, що на 40% поступається показнику на аналогічну дату минулого сезону.