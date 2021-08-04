ЗСУ провели тренування на кордоні з Кримом

Збройні сили України провели низку тренувань із застосуванням резерву на постах спостереження вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Украинская правда.

"Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу підпорядкованого Командуванню угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку", - сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, під час тренувань "крилаті піхотинці" відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву.

За задумом навчань, десантники за підтримки артилерії знищили живу силу умовного противника, діставшись визначеного рубіжу.

Повідомляється, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.