У Чехії зіткнулися пасажирські потяги, є жертви

У середу, 4 серпня, в чеському місті Домажліце сталося лобове зіткнення пасажирських поїздів. В результаті двоє людей загинули, більше ніж три десятки отримали травми, деякі з поранених перебувають у критичному стані, повідомляє Страна.ua.

Інцидент стався вранці між станціями Домажліце і Бліжеєв на станції Мілавче, за даними сайту Чеських залізниць, швидкісний експрес-поїзд зіткнувся з пасажирським поїздом. Ймовірно, один з водіїв поїхав на червоне світло.

На місці аварії працювали 11 пожежних команд і вертольоти. Людей перевозять з поїздів в лікарні, постраждали понад 30 осіб, частина з них знаходиться в критичному стані.

"Тридцять один поранений поза небезпекою для життя, у них легкі травми. Чотири людини були доставлені в травмпункт, двоє, на жаль, померли", - сказала прессекретар служби порятунку Марія Свободова.

Однак за останньою інформацією пожежної частини Пільзенського краю, поранених набагато більше.