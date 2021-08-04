Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин

Роздрібні мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. При цьому вартість дизельного палива змінилася різноспрямовано. Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 22 коп./л, до 31,86 грн/л, дизельне паливо подешевшало на 1 коп./л - до 29,24 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 2 коп./л, а ДП подешевшало на 3 коп./л. На 6 коп./л дизпаливо подешевшало в мережі «БРСМ-Нафта» (до 27,18 грн/л).

SOCAR підвищила вартість бензинів на 22-34 коп./л.

Такі мережі як «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» і Motto підняли ціни дизельного палива в межах 2-50 коп./л (див. табл).

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 3 по 4 серпня, грн / л