Душевні дворики в Одесі: де можна зробити чудові фото
Одесу недарма називають "Перлиною Чорного моря", оскільки саме тут ви можете чудово відпочити і отримати неймовірні спогади, повідомляє Обозреватель.
Тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько знайшли надзвичайно красиві локації, куди варто піти туристу в Одесі.
Колодязь XIX століття на вулиці Гоголя, 6
У дворику на вулиці Гоголя, 6 зберігся колодязь XIX століття. Хоч він і не діє, але завдяки йому в цьому місці створюється особлива камерна атмосфера, яку складно передати словами.
Старовинні сходи на вулиці Пастера, 60
У дворик на вулиці Пастера, 60 обов'язково варто потрапити, оскільки в ньому є гарна особливість – старовинні гвинтові сходи. Вони розташовані біля будинку і ведуть на дах.
Галерея під відкритим небом на Деволановской спуску
На Деволановской спуску є двір, який місцеві мешканці перетворили на галерею під відкритим небом. Відвідавши це місце, кожен залишиться в захваті від картин, статуеток і різних дрібних деталей, які западають в душу. Також там є всі атрибути стандартного одеського дворика – випрані речі, які сушаться прямо на вулиці і веранда з квітами.
Тусовочний двір на Приморському бульварі
На Приморському бульварі облаштували тусовочний двір, де одесити і туристи приходять випити і розслабиться. У ньому зробили стильне кафе, яке не схоже на інші заклади в місті.