Душевні дворики в Одесі: де можна зробити чудові фото

Одесу недарма називають "Перлиною Чорного моря", оскільки саме тут ви можете чудово відпочити і отримати неймовірні спогади, повідомляє Обозреватель.

Тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько знайшли надзвичайно красиві локації, куди варто піти туристу в Одесі.

Колодязь XIX століття на вулиці Гоголя, 6

Дворик з колодязем 19 століття. Джерело: Новий канал

У дворику на вулиці Гоголя, 6 зберігся колодязь XIX століття. Хоч він і не діє, але завдяки йому в цьому місці створюється особлива камерна атмосфера, яку складно передати словами.

Старовинні сходи на вулиці Пастера, 60

Старовинні сходи. Джерело: Новий канал

Гвинтові сходи у дворику. Джерело: Новий канал

У дворик на вулиці Пастера, 60 обов'язково варто потрапити, оскільки в ньому є гарна особливість – старовинні гвинтові сходи. Вони розташовані біля будинку і ведуть на дах.

Галерея під відкритим небом на Деволановской спуску

Дворик з галереєю всередині. Джерело: Новий канал

На Деволановской спуску є двір, який місцеві мешканці перетворили на галерею під відкритим небом. Відвідавши це місце, кожен залишиться в захваті від картин, статуеток і різних дрібних деталей, які западають в душу. Також там є всі атрибути стандартного одеського дворика – випрані речі, які сушаться прямо на вулиці і веранда з квітами.

Тусовочний двір на Приморському бульварі

Тусовочний дворик. Джерело: Новий канал

На Приморському бульварі облаштували тусовочний двір, де одесити і туристи приходять випити і розслабиться. У ньому зробили стильне кафе, яке не схоже на інші заклади в місті.